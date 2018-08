Uelzen

Eine Entenfamilie hat am Freitag in Uelzen einen Verkehrsunfall mit einem Toten ausgelöst. Auf einer Bundesstraße bremste gegen 18 Uhr nach Angaben der Polizei vom Sonntag ein Auto wegen der Tiere ab, auch ein nachfolgender Wagen konnte noch rechtzeitig die Geschwindigkeit drosseln. Ein dahinter fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und krachte gegen das Auto. Der 63-jährige Münchener rutschte unter den Wagen und wurde bei dem Unglück eingeklemmt und tödlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei schätzt ein, dass alle Fahrzeuge offenbar den korrekten Sicherheitsabstand eingehalten hatten. Es entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Bundesstraße 4 war mehrere Stunden lang für den Rettungseinsatz, die Bergung und die Unfallaufnahme gesperrt.

Von RND/jos/dpa