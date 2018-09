Hameln

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hannover haben am Dienstagmorgen eine überregional agierende Bande falscher Polizisten ausgehoben. Bei Durchsuchungen in Hameln, Bad Münder und Bremen seien drei Männer festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Bande steht im Verdacht, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern im großen Stil vorwiegend ältere Menschen um Bargeld und Wertgegenstände gebracht zu haben. Der Gesamtschaden liegt den Ermittlern zufolge im hohen sechsstelligen Bereich.

Falsche Polizisten gaukeln ihren Opfern am Telefon vor, sie seien von Einbrechern bedroht und sollten deshalb zur Vorsicht Geld und Schmuck abgeben.

So schützen Sie sich gegen falsche Polizisten

Um sich gegen Trickbetrüger zu schützen, rät die Polizei, unbekannten Anrufern keine Auskunft über die eigenen Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten zu geben. Echte Polizisten würden am Telefon auch niemals nach entsprechenden Auskünften fragen. Ebenso sollten niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei oder anderen Behörden und Institutionen übergeben werden. „Lassen Sie sich den Namen des Anrufers geben und legen Sie auf“, rät die Polizei. Anschließend sollte die örtliche Dienststelle der Polizei kontaktiert werden.

Von dpa/frs/RND