Brake

Die Polizei hat in einer Wohnung in Brake (Kreis Wesermarsch) die Leichen zweier Männer gefunden. Es handelt sich um einen 48-Jährigen und vermutlich dessen 84 Jahre alten Vater, wie die Polizei Delmenhorst und die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwoch mitteilten. Der 48-Jährige war am vorigen Donnerstag leblos von dessen Schwester entdeckt worden. Er war laut Obduktionsergebnis an Herzversagen gestorben. Bei der Leiche des Vaters schloss die Polizei dagegen ein Fremdverschulden nicht aus: Beamte fanden sie in einem abgeschlossenen Raum. Der Mann war schon mehrere Monate zuvor nicht mehr gesehen worden. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Sohn den Tod des Vaters verschwieg, um weiterhin dessen Rente zu beziehen.

Von RND/lni