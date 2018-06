Hamburg

Wegen des Beginns der Sommerferien in weiteren Bundesländern warnt der ADAC im Norden vor Staus auf den Autobahnen Richtung Nord- und Ostsee. Hinzu komme, dass insbesondere auf den Autobahnen A1 und A7 Baustellen den Verkehr ausbremsten, teilte der Verkehrsclub am Freitag mit. Inzwischen sind in der Hälfte aller 16 Bundesländer Sommerferien, zuletzt kamen Sachsen und Thüringen hinzu.

Unter anderem wegen einer Baustelle auf der Auffahrt der A39 auf Höhe des Maschener Kreuzes seien Rückstaus auf die A7 wahrscheinlich. Auch der Bau der A7-Lärmschutzdeckel in Hamburg erschwere ein entspanntes Reisen für Autofahrer. Darüber hinaus wird der Hamburger Abschnitt der A24 zwischen dem Horner Kreisel und dem Kreuz Hamburg-Ost vom 8. Juli bis zum 4. August voll gesperrt.

Wetter zieht viele Urlauber ans Meer

Wolkenfreie 27 Grad im nördlichen Landesinneren, etwa kühlere Temperaturen in Richtung Küste zögen viele Urlauber ans Meer. Den Angaben zufolge sollten Autofahrer speziell am Samstag - traditionell Tag des Bettenwechsels - auf der A1 und den Bundesstraßen nördlich von Lübeck Staus längere Wartezeiten einplanen. Sollten Familien in solche Staus geraten, gibt es aber jede Menge Abhilfe, um den Kindern die lange Fahrt zu erleichtern.

Am Hamburger Hauptbahnhof kam es bereits am Freitagmorgen zu Verzögerungen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Den Angaben zufolge soll eine Person auf den Gleisen gesehen worden sein. Der Verkehr sei deshalb eingestellt worden. Die Bundespolizei habe die Meldung nach einer Überprüfung jedoch nicht bestätigen können, woraufhin der Strom für die Züge nach einer Viertelstunde wieder angeschaltet worden sei. Weitere Tipps, wie Staus und andere Probleme im Urlaub vermieden werden können, gibt es hier.

