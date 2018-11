Wildeshausen

Ein Fernbus ist auf der Autobahn 1 auf einen Lastwagen aufgefahren. Im Moment sehe es so aus, als sei ein Verletzter bei dem Unfall nahe Wildeshausen in dem Bus der Firma Flixbus eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf dem Weg zum Unfallort. Weitere Details zu Verletzten konnte er zunächst nicht nennen.

Im August waren bei einem Unfall eines Flixbusses in Mecklenburg-Vorpommern 22 Menschen verletzt worden. Im September war ein Fernbus auf der Autobahn 4 in Baden-Württemberg gegen eine Leitplanke gekracht. 15 Reisende erlitten leichte Verletzungen.

Von RND/dpa