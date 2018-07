Hannover

Das war kein besonders entspannter Start in den Urlaub: Passagiere eines Ferienfliegers von Hannover ins ägyptische Hurghada gehen wohl erst mit mehr als 24 Stunden Verspätung auf die Reise – und nach großen Unannehmlichkeiten. Planmäßig hätte der Flug XG2715 am Mittwoch ursprünglich um 14.15 Uhr in Hannover abheben sollen.

Erst habe der Ferienflieger Sun Express den Start verschoben, berichtet ein Urlauber, dann hätten die Passagiere wegen eines technischen Defekts für mehrere Stunden in der Maschine gesessen. Am Abend mussten sie diese wieder verlassen. Auswärtige Gäste seien mit dem Bus in ein Hotel in Magdeburg gebracht worden – und am nächsten Tag wieder zurück zum Flughafen Langenhagen.

Der Reiseveranstalter L’tur bedauerte am Donnerstag die „Unannehmlichkeiten“ für seine Gäste. Die Maschine startet voraussichtlich am Donnerstagabend.

