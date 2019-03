Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) spricht sich für ein Paritätsgesetz aus. „Ich bin kein besonderer Fan von Quoten, aber in diesem Fall sehe ich keine andere Möglichkeit“, sagte er am heutigen Sonnabend auf einem Frauenkongress der SPD in Hannover. Ohne einen äußeren Zwang sei das nicht hinzukriegen.

Das Paritätsgesetz sieht vor, dass nur Parteien mit quotierten Listen an Wahlen teilnehmen. Es würde Parteien verpflichten, auf ihren Wahllisten abwechselnd Frauen und Männer aufzustellen. Ein Konzept wäre das sogenannte Tandem-Modell, das auch in Frankreich angewendet wird. Hierbei wird die Anzahl der Wahlkreise halbiert, sodass pro Wahlkreis zwei Sitze vergeben werden können. Parteien werden verpflichtet eine Frau und einen Mann aufzustellen. Das Tandem mit den meisten Stimmen wird gewählt.

Parteien unter Druck

Womöglich müsse es zu einer Verfassungsänderung kommen, eine Arbeitsgruppe der SPD prüfe aber Alternativen. „Es ist ein langer Weg, aber der muss begonnen werden“, sagte Weil. Er sei gespannt darauf, wie die CDU sich im Landtag künftig dazu verhalten werde. „Der Druck wird auch dort immer größer, wenn wir uns die Zahlen angucken.“

Im Bundestag ist der Frauenanteil auf knapp 31 Prozent gesunken. Im niedersächsischen Landtag liegt er mit 28 Prozent sogar noch darunter, in den Kommunen sind es im Durchschnitt unter 25 Prozent. Die Zahlen sind zudem rückläufig.

Auch parteiintern könne die Partei noch einiges tun, sagte Weil. Bei 37 Prozent Frauenanteil in der niedersächsischen SPD bestehe weiterhin Handlungsbedarf. „Wir können nicht zufrieden sein, solange Frauen nur eine Randrolle in den Parlamenten spielen.“

Franziska Giffey will Männer mit an Bord holen

Auf dem Kongress war auch Bundesfrauenministerin Franziska Giffey ( SPD) zu Gast. Sie unterstütze Initiativen, die sich für das Paritätsgesetz einsetzten. „Wir als Bundesregierung können das allerdings nicht fordern. Das muss aus der Mitte kommen, da es auch eine Wahlrechtsänderung mit sich zieht“, sagte Giffey im Gespräch mit der HAZ.

In ihrer Rede vor den rund 250 (fast ausschließlich weiblichen) Zuhörern machte sich deutlich, dass es noch viele Ungerechtigkeiten gebe, die angegangen werden müssten. Es sei wichtig, auch die Männer mit an Bord zu holen, wenn es um Gleichberechtigung ginge. „Einige haben es schon begriffen und anderen muss man es noch mal sagen“, sagte Giffey.

Giffey : Null-Quote in Unternehmen nicht akzeptabel

Gerade in großen Unternehmen sei kein Wille erkennbar, die Frauenquote in Führungspositionen zu steigern. Derzeit liege die Quote dort bei sechs Prozent. „81 Prozent der Unternehmen sagen, dass ihre Zielquote bei Null liegt“, sagte Giffey.

„Wenn wir da weiter unverbindliche Empfehlungen geben, dann wird sich daran auch nichts ändern.“ Demnächst sollen Sanktionen für Unternehmen im Handelsgesetzbuch verankert werden, die weiterhin eine Null-Quote für Frauen in der Führungsebene anstreben.

Reimann fordert Parteien auf, für Frauen attraktiver zu werden

Auch die niedersächsische Gleichstellungsministerin Carola Reimann ( SPD) forderte erneut ein Paritätsgesetz. Man müsse die rechtliche Verankerung der Parität prüfen und so von der wirkungslosen Selbstverpflichtung wegkommen. Sie warb dafür, dass Parteien für Frauen attraktiver würden.

Von Lisa Neugebauer