Nienburg/Weser

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in Penningsehl bei Nienburg/ Weser gesprengt. Im Vorraum der Bank sei dabei ein Brand entstanden, der von rund 50 Feuerwehrleuten gelöscht wurde, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Täter hätten ein Gasgemisch in den Automaten gefüllt, das sie dann entzündeten, so der Polizeisprecher. Sie konnten zunächst nicht gefasst werden. Erbeutet haben sie den Angaben zufolge nichts.

Zahl gesprengter Geldautomaten so hoch wie nie

Fast jeden Tag wird irgendwo in Deutschland ein Geldautomat gesprengt. Das Bundeskriminalamt ( BKA) in Wiesbaden ermittelte für 2018 einen neuen Höchststand von mindestens 350 versuchten und vollendeten Taten. Die meisten Automaten-Angriffe wurden demnach in Nordrhein-Westfalen verübt, gefolgt von Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Berlin. Die Höhe der dabei entstandenen Schäden ist unklar.

Erst vor wenigen Tagen traf es eine Bank in Langenhagen, auch Banken in Gifhorn und Göttingen waren jüngst betroffen.

Von RND/dpa/frs