3500 Kinder verschleppte die SS zwischen 1943 und 1945 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Hunderte von ihnen wurden ermordet, verhungerten, erfroren oder starben an Krankheiten. Zum ersten Mal widmet sich eine Ausstellung in Deutschland ihrem Leben und Leiden. Bis Ende September ist die multimediale Schau „Kinder im KZ“ in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu sehen.