Hannover



Christian Ulrich besitzt wie viele Deutsche mehrere Vornamen. Vor gut einem Vierteljahr ermöglichte ihm eine Gesetzesänderung, die Namen umzusortieren. Seit Kurzem heißt er Ulrich Christian. Mit der Änderung der Reihenfolge soll sein Rufname Ulrich leichter zu erkennen sein. In Niedersachsen wurde die Möglichkeit besonders in Hannover und Braunschweig in Anspruch genommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

In der Landeshauptstadt ließen seit der Gesetzesänderung im November 47 Menschen ihre Vornamen neu sortieren, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Nach Auskunft des Standesamts in Braunschweig nutzten dort bislang 19 Menschen die Möglichkeit. In Göttingen tauschten acht Menschen die Reihenfolge ihrer Vornamen, in Osnabrück waren es neun und in Oldenburg 13.

Achtung, es werden Gebühren fällig

Wer die Reihenfolge seiner Vornamen ändern möchte, muss mit der Geburtsurkunde und je nach Familienstand mit weiteren Dokumenten zum Standesamt gehen. Dort wird die Erklärung zur Vornamenssortierung mit einem Standesbeamten ausgefüllt. Ein Grund für den Änderungswunsch muss nicht angegeben werden. Die Gebühren variieren in Niedersachsen von Amt zu Amt. In der Regel bewegten sich die Kosten zwischen 25 und 40 Euro, sagte eine Standesbeamtin in Langenhagen bei Hannover. Etwa eine Woche dauere es, bis die Erklärung wirksam werde.

Der Pass wird ungültig

Wer seine Vornamen neu sortieren möchte, sollte beachten, dass der bisherige Ausweis mit der Änderung ungültig wird. Daher muss auch ein neuer Pass beantragt werden. Außerdem ist die Änderung der Reihenfolge nur möglich, wenn die Vornamen nicht mit einem Bindestrich verbunden sind. Nach Aussage des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg bei Hamburg waren Bindestrich-Namen allerdings nie ein Massenphänomen. Seit über 20 Jahren wertet Bielefeld Namen aus Geburtsmeldungen aus.

Die Schreibweise der Vornamen kann ebenso wenig geändert werden, wie neue hinzugefügt oder ungeliebte weggelassen werden können. Diese Änderungen sind weiterhin nur möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, da in Deutschland der Grundsatz der Namenskontinuität gilt.

Von RND/dpa