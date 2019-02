Gifhorn

Diese Geschichte konnte sich Martina Hauschild nicht entgehen lassen. Gleich vier AZ-Leser haben sich bei der Redakteurin des politischen Satiremagazins „Extra 3“ des NDR-Fernsehens gemeldet und auf diesen „Schildbürgerstreich“ aufmerksam gemacht. Am Dienstag war sie mit Kameramann Jörg Hieronymus und Tontechniker Joel Menecke an Ort und Stelle.

Die Rubrik steht schon fest, in der der zweieinhalbminütige Beitrag laufen wird: „Der reale Irrsinn“. „Das ist das mit dem Gartenzwerg“, sagt Hauschild schmunzelnd. Dazu nahm sie nicht nur Landrat Dr. Andreas Ebel und den Verkehrsexperten der Verkehrswacht, Lutz Dietrich, ins Interview. „Ich hab mich schwarz geärgert“, erklärt Rudi Credé aus der Sassenburg, warum er sich beim NDR gemeldet hatte. Eine zu kurze Schranke einbauen, weshalb seit Monaten die Linksabbiegerspur gesperrt ist und sich der Berufsverkehr staut: „Wie planen die da eigentlich bei der Bahn? Das muss wohl der Hausmeister gemacht haben.“

Viele Autofahrer grinsen und feixen, einige hupen sogar, wenn sie das Kamerateam sehen. Dabei dürfte in Hauschilds Beitrag bei aller Schmunzelei auch rüber kommen, wie sehr die Pendler von der Sperrung der Linksabbiegerspur und den damit verbundenen Staus abgenervt sind.

Parallel zum „Extra 3“-Team war am Dienstag auch ein Kamerateam für das Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“ vor Ort. Auch Radiosender des NDR berichteten über die Schranken-Posse. Am Montag drehte der freie Fernsehjournalist Kevin Reinecke einen Beitrag, den er großen Sendern wie ARD und ZDF für Boulevard-Magazine wie „Brisant“ und „Drehscheibe“ anbieten will.

Der Sendetermin für „Extra 3“ steht noch nicht fest. Die Sendung läuft immer Mittwochs um 22.50 Uhr im Dritten.

Von Dirk Reitmeister