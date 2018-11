Gifhorn

Großer Schaden ist am frühen Freitagmorgen im Finanzcenter der Postbank an der Bahnhofstraße in Gifhorn entstanden: Unbekannte leiteten dort gegen 2.40 Uhr Gas in einen Geldautomaten, sodass dieser explodierte – ein übliches Vorgehen von Banden, die so die Automaten sprengen, um an das Geld zu gelangen.

Im Finanzcenter der Postbank wurden das Inventar, andere Automaten, mehrere Glasscheiben und die Deckenverkleidung bei der Explosion beschädigt. Außerdem gab es einen Brand, wie eine Zeugin der Polizei sagte, die sie um 2.40 Uhr alarmierte.

Nach der Explosion flüchteten die Täter mit einem dunklen VW Golf mit hohem Tempo über die B4. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Großaufgebot der Polizei blieb erfolglos.

Ob und wieviel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Weitere Zeugen können sich unter Telefon (05371) 9800 bei der Polizei melden.

