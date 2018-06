Göttingen

Ort des Geschehens war die Rückseite des Induna-Zentrums in Göttingen, berichtet das Göttinger Tageblatt am Mittwoch. Auch Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) und ihre neue Kollegin Anaïs Schmitz, die von Schauspielerin Florence Kasumba gespielt wird, waren im Einsatz gewesen.

Ihr erster gemeinsamer Fall „Born to die“, so der NDR, geht den beiden Kommissarinnen stark an die Nieren: In der Umkleidekabine eines Schul-Sportplatzes wird entdeckt, dass hier eine Frau unter mysteriösen Umständen mutterseelenallein entbunden hat. Manches deutet auf ein Verbrechen hin. Die Dreharbeiten werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.

In dem aktuellen „Tatort“ hat Lindholm auch mit den Konsequenzen ihres letzten, misslungenen Einsatzes zu kämpfen. Als dessen Folge wurde sie vom LKA Hannover zur Polizeidirektion Göttingen strafversetzt. Nun versucht sie, den Spagat zwischen ihrer Arbeit und ihrem Familienleben in Hannover.

Von RND/Britta Bielefeld/mbo