Halle/Neuenhaus

Ein Mann ist bei einem Unfall mit einer Ponykutsche schwer am Bein verletzt worden. Er saß auf dem Gefährt, das in einer Kutschenkolone in Halle im Landkreis Grafschaft Bentheim fahren sollte. Als sein Gespann starten sollte, blockierte aus unbekannter Ursache die Bremse, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Zugpony sprang zur Seite und die Kutsche rutschte in einen Graben.

Kutscher stürzte aus Gefährt

Der 71 Jahre alte Kutscher stürzte bei dem Unfall am Sonntagvormittag aus dem Gefährt heraus. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Pony blieb unverletzt.

Von lni