Uelzen

In Niedersachsen ist in den vergangenen zehn Jahren jede dritte Kneipe verschwunden. Die Gründe sind vielfältig: Stammgäste bleiben aus, das Ausgehverhalten der Menschen ändert sich, auch bürokratische Auflagen nennt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) als Ursache für das Sterben von Gaststätten vor allem auf den Dörfern. Der 400-Einwohner-Ort Groß Thondorf im Kreis Uelzen greift daher seit einigen Jahren zu unkonventionellen Mitteln: Dort wird regelmäßig der Geburtstag des einzigen Kondomautomaten in der Dorfgaststätte „Eichenquelle“ gefeiert. Am Samstagabend gab es dort Rockmusik und einen Poetry Slam, auch auf der Herrentoilette der Kneipe wurde gerockt, wo seit 1962 der Kondomautomat hängt.

Kneipenwirt Horst Markgraf zapft Bier und versucht mit der ungewöhnlichen Aktion Menschen in seine Kneipe zu locken. Quelle: dpa

Und so wollen andere Kommunen in Niedersachsen das Kneipensterben aufhalten.

Von lni/RND