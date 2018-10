Hannover

Auf der Autobahn 2 zwischen Hannover und Braunschweig hat es am Samstagvormittag an der Anschlussstelle Hämelerwald Uhr einen schweren Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein Mensch auf die Fahrbahn gelaufen und von einem Lastwagen frontal getroffen worden. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und von einem Rettungshubschauber ins Krankenhaus transportiert. Nach den Bergungsarbeiten und der Spurensicherung wurde die Autobahn am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben. Mehrere Zeugen mussten seelsorgerisch betreut werden.

Zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald war es zuvor zu einem Auffahrunfall gekommen, in den mehrere Pkw involviert waren. Die Insassen der Fahrzeuge wurden dabei nur leicht verletzt. Eine Person, die in einem der Unfallfahrzeuge saß, befand sich allerdings im Schockzustand und lief plötzlich wieder auf die Fahrbahn. Dort wurde sie von dem Lkw erfasst und schwer verletzt.

Die A2 war in Richtung Braunschweig für mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu kilometerlangen Staus.

Von jok / RND