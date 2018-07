Hamburg

Eine 16-Jährige ist beim Baden im Neuländer Baggersee in Hamburg-Harburg versunken - und von Tauchern geborgen worden. Am Freitagabend habe sie in Lebensgefahr geschwebt, Angaben zu ihrem Zustand am Samstagmorgen gebe es noch nicht, hieß es am Morgen bei Polizei und Feuerwehr. Die Jugendliche war im drei bis vier Meter tiefen Wasser plötzlich verschwunden, wie die Feuerwehr Hamburg mitteilte. Insgesamt sei sie rund 25 Minuten unter Wasser gewesen.

Die betroffene Stelle im See sei vom Betreiber einer benachbarten Wasserskianlage mit einem Kleinboot markiert worden. Feuerwehr und Polizei trafen noch vor den Tauchern ein und begannen mit der Suche. Binnen drei Minuten hätten die Taucher dann die 16-Jährige gefunden.

Die Jugendliche wurde reanimiert und ins Hamburger Uniklinikum gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute Angehörige und Zeugen.

Zuvor hatte es in Niedersachsen bereits zwei Badeunfälle gegeben: Am Silbersee war am Dienstag ein Siebenjähriger untergangenen, konnte aber noch gerettet werden. In Bremen kam dagegen für einen Fünfjährigen jede Hilfe zu spät: Er ertrank im Nichtschwimmerbecken.

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister hatte daraufhin das Verhalten vieler Eltern kritisiert: Sie würden zu oft auf das Smartphone schauen und nicht auf ihre Kinder.

Von RND/lni/sbü