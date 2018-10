Hamburg

Ein Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Hamburg-Altona ums Leben gekommen. Der 59-Jährige schlief am Freitagnachmittag vermutlich mit einer Zigarette in der Hand ein, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Er sei bereits tot gewesen, als die Einsatzkräfte in die verqualmte Wohnung eindrangen. Der Mann lebte in einem Wohnprojekt für ehemals Obdachlose.

Von dpa/RND