Hamburg

Feueralarm im Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis in Hamburg am späten Dienstagabend: In einer Zelle in der dritten Etage des Gebäudes war eine Matratze in Brand geraten. Offenbar hatte ein Häftling sie angesteckt.

Teile des Gefängnisses mussten evakuiert werden. Durch den Rauch wurden mehrere Menschen verletzt – darunter der Zelleninsasse, der mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus kam. Der Notarzt untersuchte insgesamt 21 Häftlinge und fünf Justizbedienstete.

Von sbü/RND