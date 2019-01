Harburg

Ein junger Mann ist im Landkreis Harburg nachts mit seinem Fahrrad in eine Baugrube gestürzt und erst nach mehreren Stunden gerettet worden. Der 18-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und musste mehr als sieben Stunden in dem Loch ausharren, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die rund zweieinhalb Meter tiefe Grube an einem unbeleuchteten Weg in Rosengarten-Nenndorf sei nicht durchgehend mit einem Bauzaun gesichert gewesen, sagte er. Deshalb werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Passantin entdeckt 18-Jährigen erst nach sieben Stunden

Der junge Mann war am Sonnabend gegen 2 Uhr morgens von dem unbefestigten Weg abgekommen und in das Loch gestürzt. Erst gegen 9.10 Uhr fand ihn eine Spaziergängerin und alarmierte die Feuerwehr, die den 18-Jährigen aus der Grube barg. Die fehlenden Zaunelemente wurden noch am Sonnabend aufgestellt, der Radler kam ins Krankenhaus.

