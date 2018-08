Hartenholm

Ein viertägiges Motorsport- und Musikfestival rund um die Neuauflage des legendären „Werner“-Rennens beginnt am Donnerstag auf dem Flugplatz Hartenholm im Kreis Segeberg. Auf vier Bühnen treten an den kommenden Tagen 80 Bands auf, darunter BAP, Fury in the Slaughterhouse, Santiano und Torfrock („Beinhart“). Zudem findet auf dem Gelände das laut Veranstaltern größte Motorsport-Event Europas mit acht Rennserien auf vier Rennstrecken statt.

Zweimal hat Holgi bereits gewonnen

Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag aber das Rennen zwischen Comiczeichner Rötger Feldmann alias Brösel und dem Kieler Gastwirt Holger (Holgi) Henze. Der Zeichner der bekannten Comicfigur „Werner“ will mit seinem Motorrad „Red-Porsche-Killer“ - ein Eigenbau mit vier Horex-Motoren mit je 40 PS - im dritten Anlauf den Sportwagen seines Kumpels schlagen. Das ist ihm weder 1988, als 200.000 Menschen das Spektakel in Hartenholm verfolgten, noch bei einer ersten Neuauflage 2004 auf dem Lausitzring gelungen. Die Veranstalter erwarten am Wochenende bis zu 50.000 Besucher.

Von dpa/RND