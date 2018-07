Hamburg

Die Soko „Rocker“ der Hamburger Polizei hat sechs Wohnungen in Norddeutschland durchsucht und vier Männer vorläufig festgenommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wird gegen einen 24- und einen 29-Jährigen ermittelt, weil sie in großer Menge gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Der 29-Jährige ist laut Polizei Mitglied der Hells Angels, der 24-Jährige soll dieser Rocker-Gruppe nahe stehen.

Munition, Testosteron und 50.000 Euro Bargeld

Die Ermittler durchsuchten am Dienstagabend Wohnungen in Hamburg, Bleckede bei Lüneburg und Seevetal bei Harburg. Dort wurden Munition, Testosteron, 50.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel gefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden schließlich in Seevetal festgenommen.

Spezialkräfte stoppten zudem zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 27 und 29 Jahren in ihrem Fahrzeug in Hamburg. Die Tatverdächtigen wurden später wieder freigelassen.

Von RND/dpa