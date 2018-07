Hannover

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Vormittag eine Unwetterwarnung für Norddeutschland herausgegeben. Demnach könnten auch in weiten Teilen Niedersachsens ab den Mittagsstunden starke Gewitter auftreten. Es bestehe außerdem die Gefahr von heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde. Zudem kann es zu Sturmböen der Stärken 9 bis 11 kommen. In vereinzelten Gegenden sei auch Hagel mit einer Körnergröße von etwa 3 Zentimetern möglich. Die Warnung gilt von 13 bis 20 Uhr. Erst im Laufe des Abends sollen die Gewitter dann ostwärts abziehen.

Zu den betroffenen Städten in Niedersachsen zählen auch Hannover, Göttingen, Wolfsburg, Peine und Braunschweig. Auch Bremen und Hamburg befinden sich in dem Gebiet. Lediglich in den Regionen westlich von Bremen bestehe bislang keine Gefahr von Unwettern.

Von RND/jos