Markus Krenkler aus Seevetal in Niedersachsen hat die 2. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund gewonnen. Die Jury lobte sein Witbier –die belgische Interpretation eines Weizenbiers – als spritzig, erfrischend und sehr dezent in der Koriandernote, wie eine Sprecherin der Veranstalter am Sonntag sagte. Beim Witbier würden während des Brauens Orangenschale und Koriander zugegeben.

120 Hobbybrauer aus ganz Deutschland

In Stralsund waren am Samstag rund 120 Hobbybrauer aus ganz Deutschland gegeneinander angetreten. Zum Wettkampf in der Störtebeker-Braumanufaktur mussten sie ein selbst kreiertes Witbier mitbringen. Profi-Brauer und Bier-Sommeliers kürten nach der Verkostung das beste der in Deutschlands Garagen, Küchen und Kellern gebrauten Biere.

Bierbrauen liegt im Trend

Die Herstellung des eigenen Bieres liegt im Trend. Die Szene wird inzwischen auf mehrere tausend Brauer geschätzt. Allein die Vereinigung der Haus- und Hobbybrauer (VHD) zählt rund 700 Mitglieder. In Deutschland gibt es mehrere Meisterschaften von Hobbybrauern.

Von dpa/RND