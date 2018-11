Hannover

Die Zahl der Studierenden in Niedersachsen ist so hoch wie nie zuvor. Im Wintersemester 2017/2018 waren landesweit 209 001 Studenten und Studentinnen an den Hochschulen immatrikuliert. Dies seien 4106 Menschen oder 2,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Donnerstag in Hannover mit.

Mehr Ausländer, konstanter Frauenanteil

Nahezu gleich geblieben ist der Anteil der Frauen unter den Studierenden. Er lag im Wintersemester 2017/2017 ähnlich wie vor zehn Jahren bei knapp 49 Prozent. Die Zahl der ausländischen Studierenden betrug 22 202 und damit 1611 oder 7,8 Prozent höher als im Vorjahr.

Rund zwei Drittel (68,1 Prozent) der Studierenden in Niedersachsen sind an Universitäten eingeschrieben. 30,0 Prozent studieren an Fachhochschulen. Die übrigen sind an Kunsthochschulen (1,2) und Verwaltungshochschulen (0,7 Prozent) immatrikuliert.

Bevorzugte Studiengänge

Während bei den deutschen Studierenden die Fächergruppe „Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften“ den meisten Zulauf hatte (33,8 Prozent) war es bei den ausländischen Studierenden die Fächergruppe „Ingenieurwissenschaften“ (43,8 Prozent).

Von RND/epd