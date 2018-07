Vechta

Einbrecher haben in Holdorf (Kreis Vechta) ein Paar in dessen Haus misshandelt und eine größere Summe Geld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen in der Nacht zum Sonnabend mindestens drei maskierte Täter in das Wohnhaus ein und überraschten den 52 Jahre alten Bewohner und seine 24-jährige Partnerin im Schlaf. Der Mann sei sofort mit Schlägen traktiert und gefesselt worden, die Frau wurde ebenfalls geschlagen.

Opfer gezielt ausgesucht

Währenddessen durchsuchten die anderen Einbrecher laut Polizei das Haus. Die Gruppe flüchtete mit einem größeren Bargeldbetrag. Die Frau habe sich schließlich von den Fesseln befreien und zu einem Nachbarn flüchten können, der die Polizei alarmierte, hieß es. Von den Tätern fehlte jede Spur. Die verletzten Opfer wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie von den Kriminellen gezielt ausgesucht worden sein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Von RND/lni