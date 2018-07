Holzminden

Eine 57-jährige Radfahrerin ist nach einem Sturz in Holzminden im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Radlerin am Sonnabend aus unbekannter Ursache auf dem Gehweg zu Fall gekommen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie in den frühen Abendstunden starb.

Die genaue Todesursache war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob die Radfahrerin an den Folgen des Sturzes starb oder schon vorher gesundheitliche Probleme hatte, die zu ihrem Tod führten.

Von RND/dpa