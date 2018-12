Hamburg

Mehrere hundert Menschen haben am Montagabend in Hamburg gegen Rechtspopulismus und die AfD demonstriert. Grund ist ein von der AfD im Internet eingerichtetes Portal, auf dem Schüler und Eltern angebliche Verstöße gegen das Neutralitätsgebot an Hamburger Schulen melden sollen. Zu der Demonstration aufgerufen hatten unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) und die Schülerinnenkammer Hamburg. Die Polizei sprach von 500 Teilnehmern.

„Der AfD geht es mit ihrem Portal nicht darum, die politische Neutralität an Schulen zu schützen, sondern darum, eine kritische Auseinandersetzung mit der AfD und ihren Positionen zu unterbinden“, hieß es im GEW-Aufruf. Politik und Schulbehörde wurden aufgefordert, „engagierte Lehrkräfte und die politische Bildung zu stärken.“ Nach einer Informationsveranstaltung im Curiohaus am Rothenbaum führte der Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Landesgeschäftsstelle der AfD.

Auch in anderen Bundesländern will die AfD Meldeportale nach Hamburger Vorbild einrichten – unter anderem in Niedersachsen. Dort soll die Seite Mitte Dezember online gehen.

Von RND/dpa