Hannover

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Berufsschulen in Niedersachsen ist rückläufig. Im Schuljahr 2017/2018 wurden an den Einrichtungen insgesamt rund 267 000 junge Männer und Frauen gezählt. Dies seien rund 4900 oder 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) am Dienstag mit. Die Zahl der ausländischen Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Einrichtungen stieg dagegen um gut 2300 auf knapp 23 000.

Wie das LSN kürzlich mitgeteilt hatte, ist auch die Schülerzahl an allgemein bildenden Schulen in Niedersachsen um 0,9 Prozent auf 840 000 gesunken. Damit setzte sich der rückläufige Trend der vergangenen zwölf Jahre fort, obwohl auch an den allgemein bildenden Schulen die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr um 3800 auf 76 800 zugenommen hat.

Von dpa/RND