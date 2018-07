Der Norden Inklusion in Niedersachsen - 63 Förderschulen sollen länger erhalten bleiben Für die Große Koalition ist es eine Atempause, für die Grünen ein herber Rückschlag für die Inklusion: 63 Förderschulen für Kinder mit Lernschwächen sollen länger bestehen bleiben als ursprünglich geplant.

An der Albrecht-Dürer-Schule in Hannover spielen Schüler das Leben in einem Betrieb nach. Diese Schule wird allerdings in den nächsten Jahren auslaufen. Quelle: Foto: Schaarschmidt