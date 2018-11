Bispingen

Zur Erhaltung der Lüneburger Heide sollen Hunderte Schüler beitragen. Um zu verhindern, dass sich zu viele Bäume und Büsche in der alten Kulturlandschaft breitmachen, wollen die rund 400 Mädchen und Jungen aus Bispingen am Mittwoch junge Gehölze entfernen. Ohne menschliches Zutun würden Kiefern und Birken die Heidesträucher langfristig verschwinden lassen. Die Schüler sind in Soltau im Einsatz, das teilte ein Sprecher des Vereins Stiftung Naturschutzpark mit. Die Heide ist vor allem zur Blütezeit zwischen August und September ein Anziehungspunkt für Touristen, jedes Jahr kommen dann rund 1,5 Millionen Besucher ins Naturschutzgebiet.

Von RND/dpa