Vechta

Zum 720. Mal ist der Stoppelmarkt in Vechta gestartet. Mit einem großen Festumzug aus bunten Wagen, verkleideten Menschen und Musikkapellen fiel der Startschuss in Vechtas Innenstadt. Die Veranstalter erwarten in den nächsten Tagen mehrere hunderttausende Besucher.

Ein Fest mit langer Tradition: In Vechta hat am Donnerstag der 720. Stoppelmarkt begonnen.

Auf den Stoppelmarkt gibt es insgesamt 20 Festzelte und 24 Karussells und Fahrgeschäfte. Der Stoppelmarkt endet am Dienstag um 22.00 Uhr mit einem Feuerwerk.

Von RND/dpa