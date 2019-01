Wolfsburg

Auf der Autobahn 39 ist am Freitagabend ein junger Wolf überfahren worden. Wie Polizei am Sonnabend mitteilte, hatte ein Autofahrer den Notruf gewählt, nachdem er zwischen Wolfsburg-Mörse und Flechtorf über ein Tier gefahren war. Statt des vermuteten Rehs fanden die Beamten jedoch einen Wolf. Der herbeigerufene Kreisjägermeister bestätigte später, dass es sich bei dem Tier um einen jungen Rüden handelte. Der Wolf wurde zur Untersuchung in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht. Unklar ist, woher das Jungtier stammt.

Es ist bereits der zweite Wolf, der binnen weniger Tage in Niedersachsen überfahren wurde. Vor einer Woche war ein toter Wolf in der Region Hannover entdeckt worden: Das Tier wurde offenbar bei Burgdorf-Ehlershausen von einem Zug erfasst.

Von RND/frs