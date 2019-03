Hannover

Eine Richterin und zwei Richter aus Niedersachsen sind zu Bundesrichtern gewählt worden. Angela Henke (41) wechselt demnächst vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ans Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig, wie das Justizministerium in Hannover am Donnerstag mitteilte. Zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe gehen Jörn Fritsche (54), der bislang am Oberlandesgericht Celle tätig war, sowie Mario von Häfen (50), der im Moment noch am Oldenburger Oberlandesgericht arbeitet.

„Beleg für Qualität niedersächsischer Justiz“

Der Weggang der drei erfahrenen Juristen sei ein Verlust für Niedersachsen, sagte Justizministerin Barbara Havliza ( CDU). Es sei aber wichtig, dass Menschen aus Niedersachsen die Rechtssprechung der Bundesgerichte mitprägten. „Zugleich ist die Wahl von insgesamt drei Niedersachsen ein starker Beleg für die Qualität der niedersächsischen Justiz.“

Von lni/RND