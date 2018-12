Der Norden Prozess um 100-fachen Mord - Ex-Pfleger kann sich an viele mutmaßliche Morde nicht erinnern Der wegen 100-fachen Mord angeklagte Ex-Krankenpfleger, Niels Högel, will sich an viele der Taten nicht erinnern können. Er schloss am Dienstag aber auch nicht aus, die Morde begangen zu haben.

Niels Högel, angeklagt wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg, betritt am vierten Prozesstag das Gerichtssaal. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa