Hannover

Damit es auf Autobahn 2 nicht mehr so viele Unfälle gibt, hat die Polizei ihre Kontrollen in der vergangenen Woche in Hannover fortgesetzt und mehr als 600 Verkehrssünder ertappt. Die Hauptunfallursachen zu hohe Geschwindigkeit, zu geringer Abstand und verbotenes Überholen standen dabei im Fokus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. 470 Pkw und fünf Lkw waren zu schnell, 46 Personenwagen und 38 Lastzüge fuhren zu dicht auf, 38 Verstöße gab es gegen das Überholverbot, 31 davon durch Lastwagenfahrer. 14 Auto- und ein Lkw-Fahrer benutzten ihr Handy am Steuer.

Kontrollen werden fortgesetzt

26 Pkw-Fahrer erwartet ein Fahrverbot, weil sie in einem Tempo-60-Abschnitt mehr als 40 Stundenkilometer zu schnell fuhren. Einen Autofahrer ertappten die Beamten mit Tempo 160. Auch in der laufenden Woche setzt die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen an der A2 fort.

Von dpa/man