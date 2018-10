Großefehn

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall in Großefehn (Landkreis Aurich) ums Leben gekommen. Weil er zu schnell unterwegs war, geriet ein 29-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nachdem er ein entgegenkommendes Auto streifte, prallte er gegen einen Baum. Laut Polizeiangaben waren der Fahrer und sein 39 Jahre alter Beifahrer sofort tot. Der Fahrer des Autos aus dem Gegenverkehr wurde leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge besaß der Unfallverursacher keinen Führerschein.

