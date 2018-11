Meppen

Als Folge des großen Moorbrandes im September und Oktober auf einem Bundeswehrgelände bei Meppen (Kreis Emsland) hat der Bund bislang knapp 48 000 Euro an Schadenersatz gezahlt. Bis Ende vergangener Woche seien 231 Anträge bei der Schadensannahmestelle in Meppen eingegangen, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr am Montag in Bonn.

Weil die Anzahl der Schadensmeldungen in den vergangenen Wochen immer geringer geworden sei, soll die Meldestelle in Meppen diesen Mittwoch geschlossen werden. Von Donnerstag an können Schäden nur noch bei der Dienststelle in Bonn gemeldet werden.

Von dpa/RND