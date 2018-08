Salzderhelden

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der B3 ist im Landkreis Northeim ein 74 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Rentner am Donnerstag beim Abbiegen von der Bundesstraße in der Nähe von Salzderhelden offenbar ein entgegen kommendes Fahrzeug übersehen. Sein Auto krachte mit dem Pkw zusammen.

Der 74-Jährige wurde zwar noch ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber nach Reanimationsmaßnahmen seinen Verletzungen. Der 58 Jahre alte Fahrer des zweiten Pkw wurde leicht verletzt.

Die B3 war während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Von dpa/RND