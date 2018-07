Hatten

Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist in der Nähe von Hatten im Landkreis Oldenburg in den Tod gerast. Der Biker prallte in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 29 von hinten gegen ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Die Wucht des Zusammenstoßes war so heftig, dass sich der Wagen überschlug. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin überlebte den Unfall mit schweren Verletzungen.

Von RND/dpa