„Norwegian Bliss“ ist in Emden angekommen

Papenburg/Emden. Der neue Kreuzfahrtriese der Meyer Werft, die „Norwegian Bliss“, hat am Mittwochmorgen das Emssperrwerk bei Emden erreicht. Am Dienstagabend hatte das Kreuzfahrtschiff seine Fahrt von der Papenburger Meyer-Werft über die Ems in Richtung Nordsee gestartet. Bereits Mitte Februar war der 334 Meter lange, speziell für Alaska-Reisen konzipierte Luxusliner, in Papenburg ausgedockt worden.

In Emden wartet das Schiff nun auf Hochwasser, um am Mittwoch gegen 10 Uhr die Fahrt Richtung Niederlande fortzusetzen, sagte ein Sprecher der Werft. Am Donnerstagmorgen wird das Kreuzfahrtschiff der US-Reederei Norwegian Cruise Line im Eemshaven (Niederlande) erwartet.

Kleiner Hafen, großes Kreuzfahrtschiff: Die „Norwegian Bliss“ fährt in der Nacht an Weener in Richtung Nordsee entlang. Quelle: dpa

Es ist die erste Emsüberführung eines Meyer-Kreuzfahrtschiffes in diesem Jahr. Das Schiff wird wegen der besseren Manövrierfähigkeit mit dem Heck voraus und mit Hilfe zweier Schlepper überführt. Die „Norwegian Bliss“ ist speziell für Alaska-Reisen konzipiert und bietet Platz für rund 4000 Passagiere. Es ist das 13. Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft für die Reederei Norwegian Cruise.

Von dpa