Tostedt

Bei einem Reitunfall in Tostedt (Kreis Harburg) ist ein 78-Jähriger von seinem Pferd gefallen und gestorben. Zeugen beobachteten, wie das Tier auf Höhe eines unbeschrankten Bahnübergangs unkontrolliert in den Galopp wechselte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Pferd kam auf dem sandigen Untergrund ins Rutschen und prallte gegen ein Andreaskreuz.

Der 78-Jährige wurde vom Pferd geschleudert und schlug mit dem Kopf zuerst in einem trockenen Straßengraben auf. Zeugen versuchten vergeblich, den Mann zu reanimieren.

Von RND/lni/sbü