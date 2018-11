Landesbergen

Bei einem Wohnhausbrand in Landesbergen (Kreis Nienburg) ist ein Mann ums Leben gekommen. Es handele sich um den 71 Jahre alten Bewohner, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer war am Dienstagabend aus zunächst unbekannter Ursache im Wohnzimmer des Hauses in Landesbergen ausgebrochen.

Nachdem eine Nachbarin Rauch bemerkt und Alarm geschlagen hatte, rückten die Feuerwehren aus Landesbergen, Brokeloh, Estorf und Leese sowie Rettungsdienst und Polizei aus. Doch die Einsatzkräfte konnten den 71-Jährigen nur noch tot bergen. Weil Fremdeinwirkungen zunächst nicht erkennbar waren, ging die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Von RND/lni