Bad Iburg

Die Veranstalter der Landesgartenschau in Bad Iburg ziehen zur Halbzeit eine positive Bilanz. Mit 273.000 Besuchern liege die Zahl nach 90 Tagen weit über den Erwartungen, sagte am Mittwoch Geschäftsführerin Ursula Stecker. „Zumal die Besucher-Hochzeit im Juli und August noch vor uns liegt.“ Angepeilt sind 500.000 Gäste bis zum 14. Oktober. Ende dieser Woche beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen – Bad Iburg grenzt direkt an das Nachbarland.

Bad Iburgs Bürgermeisterin Annette Niermann (Grüne) sprach von einem Sommermärchen für ihre Stadt. Sie freue sich vor allem, dass bei den Bürgern die Landesgartenschau gut ankomme. Die Bad Iburger seien stolz auf die Veranstaltung. Jedem Besucher werde die Landesgartenschau gezeigt, sagte die Lokalpolitikerin. Es gebe ein hohes Maß an Identifikation mit der Gartenschau. „Das sieht man an der hohen Zahl der ehrenamtlichen Helfer.“

Im Vorfeld hatte großer Widerstand im Rat der 10.000-Einwohnerstadt das Projekt Landesgartenschau um ein Haar zu Fall gebracht. Erst ein Bürgerentscheid Ende 2015 machte den Weg frei.

Der große Zuspruch der lokalen Bevölkerung zeigt sich aus Sicht der Veranstalter auch bei der ungewöhnlich hohen Zahl an verkauften Dauerkarten. Bislang seien 8700 davon verkauft worden. Üblicherweise rechnen Gartenschau-Macher damit, dass die Zahl der Dauerkarten etwa 20 Prozent der Einwohnerzahl der ausrichtenden Stadt entspricht – das wären in Bad Iburg 2000 Stück.

Für die Stadt Osnabrück und die Region Osnabrücker Land sei die Landesgartenschau auch ein wirtschaftlicher Gewinn, sagte der Landrat des Landkreises, Michael Lübbersmann (CDU). Bei den Investitionen hätten rund 80 Prozent Firmen aus dem Osnabrücker Land profitiert. Die Veranstaltung mache Bad Iburg und die Region bei vielen Menschen von außerhalb bekannt. „Wir haben auch viele Holländer, die jetzt Bad Iburg kennengelernt haben“, sagte Lübbersmann.

Die meisten Besucher kommen aus Nordrhein-Westfalen und aus Niedersachsen. Vereinzelt seien auch Gäste aus Süddeutschland dabei, sagte Stecker. Auffallend sei, dass die Bad Iburger Landesgartenschau viele jüngere Leute anziehe. „Wir sehen, dass auch abends viele junge Leute auf den Wiesen picknicken, sich mit ihrer Familie treffen oder ein Weinchen trinken.“

Henning Sannemann von der Fördergesellschaft Landesgartenschauen Niedersachsen forderte, dass Landesgartenschauen in Niedersachsen stärker etabliert werden müssten. Sie benötigten auch einen eigenen Fördertopf und eine feste Planungsgesellschaft nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens. Zusammen mit den Partner-Fördergesellschaften der anderen norddeutschen Länder setze man sich dafür ein, dass es künftig abwechselnd in jedem Nord-Bundesland eine Landesgartenschau geben solle. „Ich hoffe, dass wir darüber mit der Landesregierung in die Diskussion kommen“, sagte Sannemann.

Seit 2002 gibt es Landesgartenschauen in Niedersachsen. In der Vergangenheit war es für das Land oft schwer, Ausrichterstädte zu gewinnen. Spezielle Zuschüsse des Landes gibt es nicht, sie werden aus Mitteln des Städtebaus und unter Nutzung von EU-Fördermitteln mitfinanziert. Die nächste Landesgartenschau ist 2022 in Bad Gandersheim geplant.

Von Elmar Stephan