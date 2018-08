Hildesheim

Er soll versucht haben, seinen Ex-Chef mit Benzin anzuzünden und qualvoll zu töten - seit Mittwoch steht ein 42-Jähriger aus Beverungen im Kreis Höxter dafür vor Gericht. Die Anklage in dem Prozess am Landgericht Hildesheim lautet auf versuchten Mord. Auslöser für die Tat war laut Anklage, dass der 42-Jährige seinen früheren Chef für den Verlust seiner Arbeit verantwortlich macht.

Der Angeklagte soll dem Opfer drei Liter Benzin übergossen haben

Der Mann soll dem 47-Jährigen in den frühen Morgenstunden des 20. Februar vor dessen Haus in Lauenförde an der Weser aufgelauert haben. Als der Ex-Chef sein Auto aus der Scheune holen wollte, soll sich der Angeklagte von hinten angeschlichen und ihn mit etwa drei Litern Benzin übergossen haben. Dem Opfer gelang es laut Anklage aber, den Angreifer zu Boden zu bringen und zu flüchten. Der Mann wurde noch am selben Tag festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der mutmaßliche Täter soll schikaniert worden sein

Der Angeklagte schilderte vor Gericht, dass sein ehemaliger Vorgesetzter bei einer örtlichen Fensterbaufirma ihn lange Zeit schikaniert habe. Schließlich habe er seine Entlassung eingefädelt, damit der Schwiegersohn des stellvertretenden Vorgesetzten eine Festanstellung bekommen kann, behauptete er.

Von RND/dpa