Hannover

Unbekannte haben die Autoreifen des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothe zerstochen. Außerdem seien die beiden Autos der Familie mit brauner Farbe übergossen worden, teilte die AfD-Fraktion am Montag in Hannover mit. Die Tat habe sich in der Nacht zum Samstag ereignet, der Staatsschutz sei informiert worden. Ein Polizeisprecher bestätigte die Tat, die sich in einer Gemeinde im Landkreis Lüneburg ereignete. Die Autos seien mit Holzschutzfarbe übergossen worden.

Bereits mehrere Angriffe in diesem Jahr

Es ist nicht der erste Angriff auf die AfD und ihre Politiker in Niedersachsen in diesem Jahr. Im Februar wurde nach Angaben der Partei ein Auto Bothes schon einmal während einer Veranstaltung in Lüneburg beschädigt. Im März hatten Vermummte den AfD-Fraktionsmitarbeiter und Landeschef der Parteijugend, Lars Steinke, in Göttingen beschimpft, angegriffen und leicht verletzt. Anfang Juli hatten Unbekannte versucht, das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Wilhelm von Gottberg anzuzünden. Ein Familienmitglied bemerkte das Feuer jedoch, es entstand so lediglich ein Schaden von einigen Hundert Euro.

Von RND/jos/dpa