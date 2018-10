Lengede

Ein 24-Jähriger ist bei Lengede im Landkreis Peine mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Montagabend vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.

Fahrer hat keinen Führerschein

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der Verunglückte keinen Führerschein hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Erst am Wochenende war ein Auto in Hannover gegen einen Baum gekracht und in Flammen aufgegangen. Die beiden Insassen aus Springe verbrannten an der Unfallstelle.

Von lni