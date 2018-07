Bremen

Einen Tag nach dem Fund einer Frauenleiche in Bremen geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus. Das sagte ein Sprecher am Montag. Passanten hatten die Leiche der Frau am Sonntagmorgen entdeckt. Die Tote lag an einer Böschung am Ufer der Weser.

Erste Untersuchungen deuteten früheren Angaben zufolge nicht auf eine Wasserleiche hin. Unklar war zunächst, wer die Frau war und wieso sie starb.

Von dpa