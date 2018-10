Braunschweig

Ein seit knapp zwei Jahren vermisster Rentner ist in Braunschweig tot aufgefunden worden. Nach einem Hinweis hätten Polizisten die Leiche an einer dicht bewachsenen Böschung an der A391-Auffahrt in Braunschweig-Lehndorf gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ermittlungen nach dem Fund vom Samstag ergaben, dass es sich um den seit November 2016 verschwunden 72-Jährigen handelt.

Die Polizei geht davon aus, dass der an Parkinson leidende Mann kurz nach der Vermisstenmeldung starb und die Leiche schon länger an der Autobahnauffahrt lag. Die Ermittler gehen von einem natürlichen Tod aus.

Von dpa/RND