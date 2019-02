Der Norden Schulpolitik - Digitalpakt: Niedersachsen hofft auf 470 Millionen Es geht um Computer und schnelle Internetanschlüsse für Schulen, aber auch um Medienbildung im Unterricht. Die Bundesregierung will dafür viel Geld locker machen – doch zunächst gab es mächtig Streit mit den Bundesländern. Nun scheint man sich doch einig zu werden.

Schüler arbeiten in Schüttorf in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf eine rasche Einigung auf den Digitalpakt an Schulen. Quelle: dpa